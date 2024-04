Iran: Če Izrael sproži povračilni napad, bomo odgovorili v nekaj sekundah 24ur.com Izraelski vojni kabinet je sprejel odločitev glede odgovora na iranski napad. "Sprejeli smo jasne in odločne ukrepe," so sporočili po večurnem zasedanju, na katerem so, poleg članov vlade sodelovali tudi opozicijski predstavniki. Izraelski mediji poročajo, da bo obseg izraelskega odgovora odvisen od volje ZDA. Iran medtem Izraelu sporoča, da bo njihov odziv tokrat mogočnejši in bo sledil v nekaj ...

