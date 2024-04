Poklukar in Felda o izboljšanju komunikacije med policijo in šolami SiOL.net Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se bo danes srečal z ministrom za vzgojo in izobraževanje Darjem Feldo. Tema sestanka bo izboljšanje komunikacijskih protokolov med policijo in šolami, so napovedali na ministrstvu za notranje zadeve.

