Vitanje: Center Noordung lani dobro posloval Novice.si Javni zavod Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga oziroma Center Noordung je lani uspešno posloval, je razvidno iz gradiva, ki so ga na zadnji seji obravnavali in potrdili vitanjski občinski svetniki. V zavodu, ki ga zadnje leto dni vodi direktorica Neža Pavlič Brečko, so lani ustvarili za več kot pol milijona evrov prihodkov in leto končali s slabimi 30 tisoč evri presežka. Teg ...

Omenjeni Avstrija

Hrvaška

Nemčija

Nizozemska Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matjaž Han

Tanja Fajon

Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar