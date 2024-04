V Gruziji prepir med poslanci in novi protesti zaradi zakona o tujih agentih RTV Slovenija V gruzijskem parlamentu je med razpravo o zakonu o tujih agentih med poslanci izbruhnil fizični obračun. V Tbilisiju so protestirali proti spornemu zakonu, ki bi po zgledu Rusije omejil delovanje iz tujine financiranih medijskih in nevladnih organizacij.

Sorodno