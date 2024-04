“To je posebnost slovenske levice, kjer se NATO stigmatizira in sovraži in s tem bo treba en dan razčistiti. Denimo Švedi se recimo niso eno jutro zbudili zadrogirani in po 200 letih nevtralnosti vstopili v NATO, to so storili zato, ker so imeli tehtne razloge.” PORTAL PLUS Vojko Volk, državni sekretar za mednarodne zadeve ter nacionalno in mednarodno varnost, je v oddaji Marcel voditelja, ne glede na njegovo fanatično ideološko “proti NATO” agendo in klasično polagaje besed v usta ter agresivno skakanje v besedo, precej učinkovito in duhovito prizemljil glede argumentiranosti stališč slovenske levice. (Vir: TVSLO1) Video Marcel je v svoji […]

