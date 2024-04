Podpisana listina EU o sončni energiji Energetika.NET Energetski ministri 23 članic EU in predstavniki 100 podjetij iz evropskega sektorja sončne energije so v ponedeljek podpisali listino EU o sončni energiji, so sporočili iz lobistične skupine SolarPower Europe.

Sorodno Omenjeni Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Matjaž Han

Boštjan Poklukar

Asta Vrečko