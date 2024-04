Ministra bosta iskala načine za izboljšanje komunikacije med policijo in šolami RTV Slovenija Po tem, ko je bila minuli teden komunikacija med policijo, šolami in šolskim ministrstvom ob uvedbi preventivnih ukrepov zaradi spletne grožnje deležna precej kritik, se bosta o možnostih izboljšanja protokolov pogovorila notranji in šolski minister.

Sorodno