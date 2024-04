Verhovniku za poskus uboja bivšega partnerja žene pravnomočno pet let zapora Svet 24 Višje sodišče v Mariboru je v celoti zavrnilo pritožbo obrambe Aljaža Verhovnika, ki si je prizadeval, da bi mu sodišče za poskus uboja ob upoštevanju omilitvenih določil izreklo nižjo kazen od minimalne. Sodba, s katero ga je mariborsko okrožno sodišče decembra obsodilo na pet let zapora, je postala pravnomočna, pišeta Slovenske novice in Večer.





