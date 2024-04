Tam je nogomet religija, otroci imajo sezonske karte in obiskujejo tekme v gosteh 24ur.com Četrti del oddaje Vsi Za Naše! je za nami. V njem smo spoznali Andraža Šporarja, ki v Atenah skupaj z Benjaminom Verbičem in Adamom Gnezdo Čerinom brani barve Panathinaikosa. Ob obisku slovenske trojice smo se v grški prestolnici lahko tudi osebno prepričali kako strastni in nepopustljivi so grški ljubitelji nogometa. Že naslednji teden boste v ponedeljek po Masterchefu na POP TV in VOYO lahko sp...

