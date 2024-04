Novinarski zdrs: Eugenija Carl (RTV) napihnila zgodbo o lovcu in srni Nova24TV Lovec lovske družine Izola je včeraj odstrelil srno, ki se je zatekla v izolsko ladjedelnico. Za ravnanje je imel dovoljenje policije in odredbo lovske inšpekcije. Gre za izredni poseg na nelovnih površinah, ko policija ne želi ukrepati, živali pa se ne da drugače odstraniti. RTV novinarka Eugenija Carl je včeraj pompozno objavila zgodbo napada na lovca in lovskega čuvaja lovske družine Izola, ...

