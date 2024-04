Pes preskočil ograjo in mimoidočo ugriznil v stegno Primorske novice Popoldan je v Krkavčah 60-letno žensko ugriznil pes pasme kraški ovčar. Preskočil je ograjo, stekel do mimoidoče in jo ugriznil v stegno. Lastnica psa je oškodovanko pospremila do zdravnika. Policisti so ugotovili, da lastnica psa kot skrbnik ni zagotovila ustrezne vzgoje in šolanja oziroma drugih ukrepov in je bila žival nevarna okolici. Sledita obvestilo na upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter hitri postopek.

