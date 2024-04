Olimpijski ogenj so zaradi oblačnosti prižgali z rezervnim plamenom Primorske novice Med ruševinami antične Olimpije v Grčiji so danes s posebno slovesnostjo prižgali olimpijski ogenj pred 101 dan dolgo potjo do prizorišča iger v Parizu. Zaradi oblačnega neba ognja niso prižgali s sončnimi žarki, kot narekuje starodavna tradicija, temveč z rezervnim plamenom, ki so ga shranili po ponedeljkovi generalki, poroča agencija AFP.

