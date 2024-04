Čeprav bi morale porodnišnice skladno s pravilnikom patronažno službo o rojstvu otroka pisno obvestiti na dan odpusta novorojenčka in matere, je realnost drugačna. Na to že dlje časa opozarjajo tako patronažne sestre kot NIJZ. Vsaka porodnišnica ima namreč svoj način obveščanja ali pa tega sploh ne počne. Ali in kako obveščajo o rojstvu dojenčkov, smo vprašali vseh 14 slovenskih porodnišnic. ...