26-letnik bežal pred policisti, nato zavil v gozd in obstal na travniku 24ur.com Celjski policisti so obravnavali 26-letnega voznika, ki je z neodgovornim in objestnim ravnanjem ogrožal sebe in ostale udeležence cestnega prometa. Med divjo vožnjo in bežanjem pred policisti je prekršil več predpisov, nazadnje pa je zapeljal na makadamski odcep in zavil v gozd. Z vozilom je obstal na razmočenem travniku.

Sorodno



















Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Asta Vrečko

Luka Dončić

Matjaž Han

Tanja Fajon