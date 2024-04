V prostorih državnega zbora se je novi predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han na rednem sestanku srečal s poslansko skupino stranke. Na sestanku so manjkali vodja poslancev Jani Prednik, Meira Hot in Damijan Zrim, ki so bili najbolj kritični do Hanove pozne odločitve o kandidaturi za predsednika stranke. Prednik je sicer v ponedeljek ponudil odstop z mesta vodje poslancev, a ga Han ni sprejel ...