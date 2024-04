Blaž Abe v komentarju Kako nevarna je za Krko Rusija? v Financah piše o poslabšanju odnosov Slovenije z Rusijo, zaradi česar so se pojavile skrbi, kaj to pomeni za Krko, nedavno vmešavanje v slovensko politiko, vohunjenje in odpoklici diplomatov so namreč prilili kar nekaj olja na ogenj. Avtor meni, da če bi si nekdo v Rusiji zaželel Krke, bi jo lahko dobil. preberite več » ...