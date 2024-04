Redni del sezone je mimo in tudi v končnici se bo vse vrtelo okoli Luke 24ur.com Luka Dončić je redni del sezone zaključil na vrhu lestvice najboljših strelcev in tako postal najmlajši košarkar po Kevinu Durantu, ki mu je to uspelo leta 2012. Nova sezona, polna rekordov, se je zaključila, po izkušnjah iz prejšnjih let pa že v prvem krogu končnice proti Clippersom lahko pričakujemo še boljše predstave že zdaj izjemnega Dončića.

