Predstavniki ministrstva za solidarno prihodnost, občine Izola in Doma upokojencev Izola so podpisali pismo o nameri za izgradnjo novega doma starejših v Izoli. Minister Simon Maljevac je ob tem napovedal selitev v novo stavbo leta 2027. Kapaciteta bo sicer nekoliko manjša kot v dotrajanem obstoječem domu. Socialni zavodi so sicer ravno danes sporočili, da je lani negativno poslovalo več kot 40 o ...