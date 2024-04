Pirc Musarjeva poudarila pomen dolgoročne stabilnosti Kosova za Slovenijo SiOL.net Dolgoročna stabilnost in varnost Kosova ter širšega Zahodnega Balkana sta za Slovenijo izjemnega strateškega pomena, je ob današnjem srečanju s slovenskimi vojaki, ki na Kosovu delujejo v misiji Kfor, izjavila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ob tem se je vojakom zahvalila za njihovo delo in trud, so sporočili iz urada predsednice.

