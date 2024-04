Fehtarji se ogrevajo pred izidom novega albuma, nov videospot so posneli z Denisom Avdićem #video SiOL.net Skupina Fehtarji bo 8. maja izdala svoj novi album, danes pa so izdali novo avtorsko pesem z naslovom Zan'ga dej in videospot, v katerem se jim je pridružil tudi znani slovenski voditelj Denis Avdić, ki je z njimi posnel delček spota.

