V starosti 78 let je umrl nemški nogometaš Bernd Hölzenbein Svet 24 Bernd Hölzenbein si je večno slavo pri nemških ljubiteljih nogometa pridobil leta 1974 v finalu svetovnega prvenstva z lepim driblingom v kazenskemu prostoru Nizozemske, ki je Zahodni Nemčiji prinesla enajstmetrovko in posledično zadetek za vrnitev v igro, ki so jo kasneje tudi dobili.





