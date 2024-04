V bruseljsko dvorano, kjer so se zbrali vidni predstavniki evropske skrajne desnice, je zjutraj vstopila policija in prekinila konferenco. Na njej bi se morali zvrstiti številni govorci, med katerimi je bil načrtovan tudi prihod madžarskega premierja Viktorja Orbana in zagovornika brexita Nigla Faragea.