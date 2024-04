Uff, Težje bi bilo težko! Rokometaši in rokometašice se bodo na olimpijskih igrah merili z ... Ekipa Slovenski rokometni reprezentanci sta na današnjem žrebu v Parizu dobili tekmece na olimpijskem turnirju v Parizu. Slovenke bodo igrale v skupini A z Južno Korejo, Dansko, Slovenijo, Nemčijo, Norveško in Švedsko, Slovenci pa prav tako v skupini A z Japonsko, Švedsko, Nemčijo, Hrvaško in Španijo.



Več na Ekipa24.si

Sorodno