Na ministrstvih za notranje zadeve in šolstvo napovedali izboljšanje protokola ob grožnjah Primorske novice Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je danes po srečanju z ministrom za vzgojo in izobraževanje Darjom Feldo napovedal, da bosta ministrstvi krepili sodelovanje in izboljšali protokol ukrepanja ob grožnjah. "Protokol ukrepanja želimo na podlagi strokovnih predlogov pripraviti tako, da bomo šli v sistem semaforja," je pojasnil Poklukar.

