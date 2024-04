Klicala je na pomoč in stokala, slišali so jo delavci, eden je vlomil vrata, drugi pa je pogumno stopil v zadimljeno stanovanje in opečeno 50-letnico skoraj na silo rešil. V petek dopoldne se je tako srečno končala drama v eni od hal obrtne cone Sermin. »Nekaj sem moral storiti in tudi brez maske bi šel noter,« pravi rešitelj, 32-letni Neven Markovič.