Zelenski podpisal zakon o mobilizaciji, ta omogoča vpoklic vseh moških, starih med 25 in 60 let Politikis Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je podpisal predlog zakona o mobilizaciji, s čimer je ta postal zakon, je danes sporočil parlament v Kijevu. Namen zakona je povečati število vojakov, ki jih Ukrajina potrebuje v boju proti ruski agresiji. Verhovna rada je zakon, ki določa mobilizacijo moških od 25 do 60 let, sprejela prejšnji teden. Kot so […]

