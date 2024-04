Vremenski preobrat: Iz poletja nazaj v zimo Dnevnik Napovedi meteorologov so se uresničile: po rekordno toplih aprilskih dneh je včeraj našo državo zajela izrazita hladna fronta. Temperature so strmo padle, ponekod je snežilo do nižin. Za marsikoga težko predstavljiva nenavadna vremenska ujma v tem...

