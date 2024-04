(VIDEO) “Kar so si skuhali, bodo pojedli” – Kaj je povedal Milan Kučan o sobotnem kongresu SD -ja in izvolitvi Matjaža Hana in kako se je “odzval” Janez Janša? topnews.si Nekdanji predsednik Milan Kučan, ki se je včeraj na Fakulteti za družbene vede udeležil prvega znanstvenega posveta Akademije znanosti za trajnostni razvoj Slovenije (AZTRS) z naslovom: Izzivi trajnostnega razvoja Slovenije, je po večurnem poslušanju ob odhodu intelektualne elite levo sredinske provinience na kratko komentiral tudi sobotni odmevni kongres stranke SD. Na našo vztrajanje, da kom...

Sorodno