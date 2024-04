Voznik na prehodu za pešce trčil v otroka Lokalec.si Na področju prometne varnosti so obravnavali en primer prometne nesreče v kateri se je ena oseba lahko telesno poškodovala, poroča PU Murska Sobota. Do prometne nesreče je prišlo v bližini osnovne šole, pri ogledu pa so policisti ugotovili, da je voznik osebnega vozila trčil v otroka, ki je pravilno prečkal vozišče po prehodu za pešce. Otrok je zaradi trčenja dobil lažjo telesno poškodbo. “Pri tem ...

