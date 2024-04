Marko Gašperlin: K schengenskemu mejnemu režimu, kot smo ga poznali, se morda vrnemo v dveh letih RTV Slovenija Ukinitev carine in postopno opuščanje mejnega nadzora sta za slovenske državljane poleg uvedbe evra najbolj otipljivi spremembi, povezani z vstopom v EU. Zakaj je ob 20-letnici članstva mejni nadzor spet naša nova stvarnost? In do kdaj še?

