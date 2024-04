Adžić: Želimo si popisati nove strani knjige uspehov slovenskega rokometa 24ur.com Pred nekaj dnevi so slovenske rokometašice v Neu-Ulmu v Nemčiji dosegle zgodovinski uspeh. Z zmagama proti Paragvaju in Črni gori so si zagotovile premierno pot na olimpijske igre in bodo julija postale sploh prva slovenska ženska ekipa v kolektivnih športih, ki bo zaigrala na športnem veledogodku.