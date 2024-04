Dortmundčani Parižanom že sporočajo: Zdaj smo mi na vrsti, da zmagamo 24ur.com Borussia Dortmund je (presenetljiva) polfinalistka nogometne Lige prvakov. Na povratni četrtfinalni tekmi so Nemci premagali madridski Atletico slovenskega vratarja Jana Oblaka s 4:2. Borussia se bo v polfinalu merila s PSG. Nocoj nov nogometni spektakel na Kanalu A in VOYO. Udarila se bosta Manchester City in madridski Real. Začnemo ob 20.30.

