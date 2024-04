Svet za zaščito svobode govora, ki deluje pod okriljem Zbora za republiko, je v izjavi za javnost izrazil globoko zaskrbljenost zaradi dogodkov v Bruslju, kjer so lokalne oblasti nad udeležence konservativne konference (16. in 17. april) poslale policijo, ki je preprečevala vstop in izstop na prizorišče zborovanja. Izjavo objavljamo v celoti. Predstavniki evropske desnice so se v Bruslju zbral ...