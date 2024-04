Kadrovske štipendije za dijake in študente v podjetju Novartis (2024/2025) Študent Kadrovske štipendije 2024/2025 Foto: nirat iz iStock Farmacevtsko podjetje Novartis razpisuje kadrovske štipendije za šolsko leto 2024/2025 za dijake in študente zaključnih letnikov smeri farmacije, kemije, kemijskega inženirstva, biotehnologije, mehatronike, elektrotehnike in strojništva. Kaj je Novartis? Novartis je farmacevtsko podjetje, v Sloveniji osredotočeno na inovativna zdravila, prvo v zg...

