Predstavniki ministrstva za zdravje so se v sklopu rednih srečanj znova sestali z direktorji bolnišnic. Razmere v večini bolnišnic se ne poslabšujejo, je po sestanku dejal državni sekretar Marjan Pintar in dodal, da je zdravniška stavka velika ovira pri izvajanju dejavnosti. Sicer pa je največ težav na področju operativnih strok, kirurgije in radiologije.