Piše: Nova24tv.si Ob 150-letnici rojstva, 90-letnici njegove smrti in 100-letnici častnega meščanstva so se v Kamniku, rojstnemu mestu generala Rudolfa Maistra – Vojanova, poklonili svojemu junaku, drznemu vojaškemu poveljniku, strategu, pesniku, bibliofilu in slikarju. Ob tem pa so se spomnili njegove dediščine. Rudolf Maister nedvomno velja za osebnost v slovenski zgodovini, ki je “ljudi močno ...