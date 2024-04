Slovenija je močno potresno ogrožena, a se večina javnosti tega ne zaveda, so ocenili sodelujoči na včerajšnjem posvetu Zavarovalnice Triglav. Potres enake moči, kot je Ljubljano stresel leta 1895, bi povzročil veliko gmotno škodo in številne smrtne žrtve. Na voljo je več preventivnih ukrepov, ki pa ostajajo neizkoriščeni, so opozorili. preberite več »