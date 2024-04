Ustavno sodišče ne bo presojalo omejitve marž naftnih trgovcev RTV Slovenija Družba Petrol ni uspela s pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredb o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katerimi je vlada trgovcem z gorivi omejila marže. V Petrolu so razočarani nad odločitvijo in bodo dalje iskali vse pravne možnosti.

