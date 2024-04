160 let Lavričeve knjižnice iz Ajdovščine: dolga pot, na kateri so knjige skrivali tudi po domovih RTV Slovenija Lavričeva knjižnica iz Ajdovščine je v svoji 160-letni zgodovini prešla mirna in burna zgodovinska obdobja, najhuje je bilo med obema svetovnima vojnama pod italijansko oblastjo, ko so v strahu pred uničenjem ljudje knjige skrivali po domovih.

