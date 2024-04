Victoria Beckham praznuje abrahama: Tvoj največji uspeh so tvoji otroci 24ur.com Posh Spice je stara 50 let. Priljubljena Victoria Beckham je 17. aprila dopolnila 50 let. Zvezdnica, za katero bi redkokdo lahko verjel, da se je srečala z abrahamom, je ob svojem posebnem dnevu cel svet obvestila, da se je postarala, saj je delila nekaj svojih fotografij iz otroštva in tudi številne naslovnice revije Vouge, ki jo je krasila več kot 30-krat. Na njen jubilej pa niso pozabili niti ...

