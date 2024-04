Športne igre za bolne in gibalno ovirane otroke: 'Šport je namenjen vsem' 24ur.com "Šport je namenjen vsem. S strokovnjaki se ga lahko prilagoditi vsakemu in mu s tem pomagati pri vzdržljivosti in motivaciji. Vse to pa pripomore pri ozdravitvi," je ob otvoritvi jubilejnih bolnišničnih olimpijskih iger poudarila predsednica države Nataša Pirc Musar. Gre za športne igre, v katerih sodelujejo bolni ali gibalno ovirani otroci in mladostniki.

