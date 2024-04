V avtobusu na meji z BiH odkrili ugrabljeno petletno deklico 24ur.com Policisti so ob rednem pregledu potnikov na mejnem prehodu Brod odkrili žrtev mednarodne trgovine z ljudmi. Gre za petletno deklico, ki se je v spremstvu tujega državljana peljala z avtobusom na redni liniji. Njega so pridržali, njo pa namestili v varno hišo in ji dodelili skrbnika. Oblasti v BiH so glede vrnitve deklice materi v stiku z nemškimi.

