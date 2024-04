Diskriminacija zaposlenih in iskalcev zaposlitev: oglasi za "simpatična dekleta" in "močne fante" RTV Slovenija V Sloveniji še vedno prihaja do diskriminacije zaposlenih in iskalcev zaposlitve, denimo sindikalistov, žensk, mladih, tujcev, je bilo mogoče slišati na okrogli mizi Varstvo pred diskriminacijo delavcev, ki je v organizaciji Zagovornika načela enakosti.

