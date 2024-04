Kamenik pravnomočno oproščen, štirikratni umor v Tekačevem ostaja neraziskan 24ur.com Kristijan Kamenik je pravnomočno oproščen vseh očitkov za štirikratni umor v Tekačevem, je odločil senat celjskega višjega sodišča, ki je zavrnil pritožbo tožilstva na oprostilno sodbo za enega najodmevnejših zločinov pri nas. Za vsako od vzetih življenj je tožilec terjal 15 let zaporne kazni, skupaj pa 20 let za Kamenika. Bil je edini, zoper katerega je tožilstvo vložilo pravnomočno obtožnico in...

