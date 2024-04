V živo: Real hitro povedal, sledi ofenziva Cityja Sportal Nogometni sladokusci so v zadnjih tednih priča atraktivnemu fenomenu. V četrtfinalu lige prvakov padajo zadetki kot po tekočem traku. Na šestih tekmah jih je bilo doseženih kar 29, skoraj pet na srečanje! Je tako tudi to sredo zvečer, ko se o zadnjih dveh polfinalistih odloča v Manchestru in Münchnu? Ni, v prvem polčasu smo videli en sam gol. Branilec naslova City gosti rekorderja tekmovanja Real,...

Sorodno

Omenjeni Arsenal

Španija Najbolj brano Osebe dneva Jelka Godec

Janez Janša

Jurij Tepeš

Tanja Fajon

Nataša Pirc Musar