Knicks bodo dobili tekmeca v prvem krogu končnice Sportal V ligi NBA se igrajo dodatne kvalifikacije za končnico, tako imenovani play-in, v noči na sredo sta na sporedu prvi tekmi v vzhodni konferenci. Zmagovalec dvoboja med Miamijem in Philadelphio so sedmi nosilec v končnici, poraženec pa se bo na drugi tekmi (v petek) pomeril z boljšim iz sredinega dvoboja med Atlanto in Chicagom.

