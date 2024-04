Ob 8.51 je v naselju Limbuš, občina Maribor, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Gasilci GB Maribor so kraj nesreče zavarovali, s tehničnim posegom iz vozila rešili eno osebo, nudili pomoč pri prenosu osebe do reševalnega vozila, odklopili akumulator in povlekli vozilo na cestišče.