Pep ne more verjeti: streli, koti, drugega gola pa ne! Real napredoval po enajstmetrovkah. Sportal Nogometni sladokusci so v zadnjih tednih priča atraktivnemu fenomenu. V četrtfinalu lige prvakov so padali zadetki kot po tekočem traku. Na prvih šestih tekmah jih je bilo doseženih kar 29, skoraj pet na srečanje! Ta teden na zadnjih dveh pa ne, samo trije v rednem delu in podaljšku. Bayern München je z 1:0 premagal in izločil Arsenal (2:2 na prvi tekmi) in tako še lahko reši sezono, v kateri bo o...

