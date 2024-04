Dež v Dubaju Dnevnik Ne le nad Slovenijo, vreme se je v torek hudo zneslo tudi nad praviloma sončnimi Združenimi arabskimi emirati. Deževalo je ves torek in do večera so v Dubaju namerili toliko padavin, kot jih običajno zabeležijo v letu in pol, kar je tudi največja...

Sorodno











Najbolj brano Osebe dneva Jan Oblak

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Tadej Pogačar

Jelka Godec