Zakaj si je Katy Perry med snemanjem oddaje prsi prekrila z blazino? 24ur.com Da se ti strga obleka, je nekaj povsem človeškega in zgodi se tudi najboljšim, ali natančneje, tudi svetovnim zvezdnikom. In to ne malokrat. Številni zvezdniki in zvezdnice so se na odru že skrivali za vsemi mogočimi rekviziti, da so deli njihovega telesa, ki bi morali ostati skriti, tudi ostali skriti. Nedavno se je tako med snemanjem oddaje za blazino skrivala Katy Perry. Kaj je šlo narobe?...

